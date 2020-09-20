Популярна українська співачка Тіна Кароль відповіла на хвилююче всіх питання про Дана Балана

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі програми "Світське життя" Тіна Кароль розповідала про свій новий альбом, в якому, до слова, є пісня, заспівана в дуеті з Даном. Телеведуча Катя Осадча не стрималася і заговорила з Тіною про виконавця, з яким артистці довгий час приписували роман.

"Зараз буде питання від усіх телеглядачів. Де Дан?",- запитала Катя Осадча у Тіни, натякаючи на пропажу артиста після закінчення проекту «Голос країни».

"Так ти сьогодні ходиш по дому, а Дана немає. Він сховався", - пожартувала Кароль.

Осадча запропонувала Тіні розставити всі крапки в цій темі, на що Тіна відповіла простим питанням: "А навіщо?".

"Ну і що, що цікаво. Це життя", - зазначила Тіна і переключилася на наступну тему.

Раніше ми писали, що в інтерв'ю Осадчій Тіна чесно зізналася, що мріє про доньку. Вона зазначила, що готова навіть удочерити дитину, якщо не вдасться побудувати сім'ю.

Крім цього, Кароль зазначила, що в її житті є місце чоловікам. Вона сподівається, що одного разу знайде свою пристань, адже не можна шукати натхнення тільки в своєму саду.

Нагадаємо, що Тіна Кароль відверто повідала про свого улюбленого чоловіка і назвала його ім'я: "витягнув з усіх бід".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль вперше заговорила про дочку, здивувавши навіть Катю Осадчу: "з коханою людиною...".

Також Politeka писала, що Кароль обтягнулася шкірою і вразила всіх на "Алеї зірок" в Києві: "не сиди на підлозі, замерзнеш!".