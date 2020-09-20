Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто заговорила про своє особисте життя 

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі програми "Світське життя" Тіна зізналася, що в її житті вже є місце чоловікам. Катя Осадча підвела артистку до серйозної розмови, яка стосувалася особистого життя Кароль.

У розмові Тіна відкрилася, заявивши, що вважає себе молодою і сподівається знайти свою пристань. Більш того, Кароль зізналася, що хоче ще одну дитину. Співачка щиро мріє про доньку. На її думку, потрібно відкритися цьому бажанню.

Тіна Кароль

"Якщо це не станеться з коханою людиною, є багато способів, удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе дочку",- додала Кароль.

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Як відомо, Тіна вже була одружена з продюсером Євгеном Огіром, який помер від раку шлунка, коли йому було 33 роки. З тих пір у Тіни не було жодного публічного роману. Останні два роки ходили активні чутки про роман Кароль з Даном Баланом, але багато хто називає цей «роман» піар-кампанією.

До речі, у свіжому інтерв'ю Кароль відмовилася говорити про Дана Балана, коротко зазначивши, що "це життя".

Раніше ми писали, що Тіна Кароль відзначає 15-річчя своєї кар'єри, на честь якого випустила новий альбом.

Нагадаємо, що розпалена Кароль в прозорих колготках показала головне:"Офігеть не встати".

Як повідомляла Politeka, Кароль обтягнулася шкірою і вразила всіх на "Алеї зірок" в Києві: "не сиди на підлозі, замерзнеш!".

Також Politeka писала, що Кароль здивувала фігурою в занадто тісній шкіряній сукні з декольте: "Ого, який животик...".