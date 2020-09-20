Популярна українська співачка Тіна Кароль відверто заговорила про своє особисте життя

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі програми "Світське життя" Тіна зізналася, що в її житті вже є місце чоловікам. Катя Осадча підвела артистку до серйозної розмови, яка стосувалася особистого життя Кароль.

У розмові Тіна відкрилася, заявивши, що вважає себе молодою і сподівається знайти свою пристань. Більш того, Кароль зізналася, що хоче ще одну дитину. Співачка щиро мріє про доньку. На її думку, потрібно відкритися цьому бажанню.

"Якщо це не станеться з коханою людиною, є багато способів, удочеріння або ще щось, щоб знайти для себе дочку",- додала Кароль.

Як відомо, Тіна вже була одружена з продюсером Євгеном Огіром, який помер від раку шлунка, коли йому було 33 роки. З тих пір у Тіни не було жодного публічного роману. Останні два роки ходили активні чутки про роман Кароль з Даном Баланом, але багато хто називає цей «роман» піар-кампанією.

До речі, у свіжому інтерв'ю Кароль відмовилася говорити про Дана Балана, коротко зазначивши, що "це життя".

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