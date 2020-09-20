Популярна українська співачка Тіна Кароль отримала іменну зірку в центрі Києва

Вчора ввечері популярна артистка нарешті отримала зірку в центрі Києва на"Площі зірок". З'явилася Іменна зірка артистки з нагоди 15-річчя музичної кар'єри зірки та її презентації трилогії «знайти своїх». Церемонія відкриття відбулася 19 Вересня.

На урочистій події Кароль з'явилася в стильному бежевому піджаку і такого ж відтінку шкіряній сукні.

"Заслуга, що ця зірка тут-заслуга моєї сім'ї, команди і найголовніше, фан-клубу "Фантіна"! Якщо не було б вас, у мене не було б сенсу. Чому, навіщо, для кого? Це для вас. У цьому моя головна мета-надихати", - розповіла зірка під час нагородження.

Ось як реагують фанати:

"Наша гордість 🙈❤️", "вітаю, Краса ❤ ️ "" вітаю 🥳 💙 гідна!", "♥️ Тін, дуже красивий ви кошеня!", "Тепер ти зірка на підлозі .під ногами", " Лайкос від Дана чекаємо🚀 😃", «більш ніж гідна!", "Заслужено!❤ ️ ", "Наша Тіна найкраща 💕 💕 💕" » " вітаю! Заслужено☺❤️", " Вітаю Вас! Ви дуже світла, промениста, ніжна. ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Наша емоційна дівчинка❤️"»

Раніше відома артистка анонсувала довгоочікуваний музичний альбом»знайти своїх". Спеціально з цього приводу зірка презентувала також кліп-трилогію з однойменною назвою.

Щоб підвести якийсь підсумок свого творчого шляху, Тіна представляє даний альбом, як щось особливе. Цього року Кароль святкує 15-річчя своєї музичної кар'єри, тому вона вирішила грунтовно підготуватися.

У трилогію увійшли пісні з нового альбому: знайти своїх, Човник, Небо. Режисером кліпу став Стас Морозов. Сьогодні Тіна представила в розділі Сторі в Instagram, як готується показати одну з пісень – Човник. Артистка одягла з такої нагоди незвичайну шкіряну сукню насиченого бордового відтінку зі спеціальними рукавичками в тон наряду.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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