Відома українська співачка Тіна Кароль неоходно розповідає про своє особисте життя
Про це пише Politeka з посиланням на Vogue.
За її словами, їй не подобається, коли кажуть, що чоловік – це опора для жінки.
"Чоловік щоб спертися? Ні. Спертися можна і об стіну", - каже Тіна Кароль.
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Також виконавиця розповіла, що в особистому житті їй потрібно не плече чоловіка, а флірт.
"Моя пристрасть - це флірт, який ні до чого не зобов'язує. Флірт на сцені з глядачем. Мені цього достатньо", - стверджує Тіна.
Однак, врешті-решт, вона зізнається, що жінці потрібен чоловік.
"Мій чоловік в моєму житті був-він з'явився саме в той момент, коли був необхідний. Він фактично витягнув мене з усіх бід. Якби не Женя, могла б не трапитися та Тіна Кароль, з якою ви сьогодні спілкуєтеся. Зустріч з Женею - це доля, не кожному так щастить. Що уготовано мені далі-не знаю. Я в цьому сенсі фаталістка", - розговорилася співачка.
Нагадаємо, чоловік Тіни Кароль Євген Огір помер після тривалої хвороби в 2013 році. З того часу особисте життя співачки періодично обростає чутками і домислами.
Politeka писала, що відома українська співачка Тіна Кароль вбила наповал жарким видом в розкішній червоній сукні. У себе в Instagram співачка поділилася спільним відео з телеведучою Катею Осадчою. Тіна була одягнена в Червону чарівну сукню зі значним декольте. Плаття довелося по фігурці зірки, зробивши акцент на її пишних грудей.
Катя Осадча також була у всеозброєнні. На ній було надіто концертне міні-плаття, яке оголило її неймовірно довгі і стрункі ніжки.
"Катюша, з днем народження! Жіночого щастя, кар'єрних перемог, безумовної любові! І нехай головним в житті буде тільки " знайти своїх і заспокоїтися». Лю!",- написала Тіна.
Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні: "Балан залишився в минулому".
Як повідомляла Politeka, Кароль, яка розставила ноги, дісталося за один і той же наряд: "дивно, що не в ночнушке".
Також Politeka писала, що розхристаний Дан Балан раптово перервав мовчання, фани Кароль дочекалися: "Тіна вагітна..."