Поп-діва української естради Ірина Білик похвалилася розкішним букетом прямо в ліжку

У сторіз на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 50-річна народна артистка опублікувала знімок, на якому позує з червоними і белами трояндами, сидячи в одязі, чоботях і капелюсі в ліжку, передає Politeka.net.

Ірина задумливо дивиться на величезний букет, подарований, найімовірніше, кимось із шанувальників творчості.

"Якби ваше життя було фільмом, як би він називався?"–- цікавиться співачка в підписі.

Під фото, яке співачка опублікувала у своїй хроніці ще в минулому році, є і відповіді на це питання. Правда. не всі обійшлися без сарказму.

"У Ірини від б назвався« 100 і 1 пластична операція"", "Бігти, не здаватися!", "Я і мої граблі", "Бандитський Петербург 😬", "Таких, як я, не бува", - писали користувачі.

Раніше ми розповідали про те, що нещодавно Білик поділилася сміливим чорно-білим знімком, на якому з'явилася в оголеному вигляді, обмотаною лише білою фатою. Якщо дивитися на фото, то здається, що троїться в очах, оскільки на знімку відображено три обличчя співачки. Це так і задумано за допомогою спецефектів, які надають особливу чарівність.

Ми також писали про те, що зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, поділившись фотографією в незвичайному образі.

Судячи зі знімка, Ірину Білик сфотографували у фойє готелю, куди вона заселилася. Виконавиця підібрала собі вельми яскравий і незвичайний образ, який складався з червоного плаття, поверх якого вона накинула халат в східному стилі. На голову зірка одягла капелюх з великим козирком, який надійно захистив її від сонячних променів разом з великими чорними окулярами.

Нагадаємо, що Ірина Білик показала фото старшого сина.

А ще Politeka писала, що Ірина Білик вивела в світ синів і невістку, Лорак не витримала.

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