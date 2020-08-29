50-летняя украинская певица Ирина Билык вызвала ажиотаж одним фото и внезапным вопросом
Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала во всем черном.
Так, Ирину с задумчивым (либо просто уставшим) выражением лица застали, видимо, во врем одного из концертов - судя по присутствующей в кадре аппаратуре. Певица была в миниплатье с кружевными вставками, длинном плаще и сапожках-ботфортах.
"Моя черно - белая жизнь! Как вы думаете какие положительные и какие негативные стороны популярности?", - подписала фото Билык.
Пользователи кинулись отвечать на неожиданный вопрос артистки, гадая, чем же ее жизнь плоха, а чем - хороша:
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"Вас любят многие и это + и очень много завистников наверное и это -"
"Жизнь полна ярких красок. Открыт весь мир. Это положительные стороны. А негативные - нет возможности спокойно пройтись по городу и спокойно встретиться с людьми. Всегда на виду. 🌹🙂"
"Главное как говориться не зазвездиться, вы как раз и пример этому как не смотря на популярность оставаться просто хорошим Человеком❤️"
"Популярность - это тяжелая ноша на самом деле и не все проходят это испытание. Наверное, Боженька посылает его избранным, чтобы соблюдать баланс между добром и злом на Земле. ❤️"
"Это просто тяжело. Дороги. Физические нагрузки. А плюс - новые места ,новые лица. Смена картинки"
"Положительные стороны -Вы ресурсная, Ваш голос и слово целебны, а негативные стороны ищут завистники"
"Никаких плюсов не вижу: жизнь на виду очень тяжкий труд. Спасибо"
"Ой, яка красуня!💓👍👌"
Напомним, Ирина Билык показала фото старшего сына.
А еще Politeka писала, что Ирина Билык вывела в свет сыновей и невестку, Лорак не выдержала.
Также Politeka сообщала, что раздетый красавчик-муж Ирины Билык показал свой "грех".