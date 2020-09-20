Одна з онучок російського виконавця Йосипа Кобзона Арнелла-Марі Рапопорт блиснула фігуркою на відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram дівчина опублікувала кілька фотографій з пляжу. Арнелла-Марі сиділа на березі моря. На ній були надіті екстремально короткі шортики і синя вільна сорочка. Дівчина сиділа в пікантній позі, в результаті чого її шортики задралися, оголивши найсолодші місця. Незважаючи на юний вік, у красуні чудова фігура і стрункі ніжки. Дівчина позувала на камеру, ніжачись на сонечку і розпустивши волосся.

"Погляньте на вид", - підписала фото дівчина.

Шанувальники юної дівчини залишили їй кілька компліментів в коментарях.

"Шалено красива», «вогонь», «Ангел», "Краса неземна", - пишуть користувачі мережі.

Відзначимо, що дівчина має дуже яскраву зовнішність. У мережі її часто порівнюють з бабусею, Неллі Кобзон, яка також була красунею. Відомо, що Арнелла-Марі з батьками живе в Іспанії, але часто буває в Москві.

Додамо, що Арнелла-Марі одна з численних онуків і онучок Кобзона. Всього у нього було семеро рідних і троє «прийомних» онуків.

Раніше ми писали, що Арнелла-Марі похвалилася фігуркою під час відпочинку на яхті. Красуня одягла білий обтягуючий топ, який підкреслив її видатні форми.

Нагадаємо, що Арнелла-Марі Рапопорт рветься в загул, зізнання насторожують:"Хочу бухати".

Як повідомляла Politeka, Арнелла-Марі Рапопорт в міні вразила квітучою красою, дід би пишався: "Ну що за богиня?».

Також Politeka писала, що Арнелла-Марі Рапопорт вразила пишними формами в короткому топі:"у мене великі".