Одна из внучек российского исполнителя Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт сверкнула фигуркой на отдыхе
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько фотографий с пляжа. Арнелла-Мари сидела на берегу моря. На ней были надеты экстремально короткие шортики и синяя свободная рубашка. Девушка сидела в пикантной позе, в результате чего ее шортики задрались, оголив самые сладкие места. Несмотря на юный возраст, у красотки замечательная фигура и стройные ножки. Девушка позировала на камеру, нежась на солнышке и распустив волосы.
«Взгляните на вид», - подписала фото девушка.
Поклонники юной девушки оставили ей несколько комплиментов в комментариях.
«Безумно красивая», «Огонь», «Ангел», «Красота неземная», - пишут пользователи сети.
«Пусть мужики слюнями захлебнутся»: влажная «невеста» Харламова в бикини устроила жару в бассейне
«Я любовник Максима Галкина»: муж покойной Жанны Фриске признался, как его огорошила Пугачева
Гарри взбесил принца Уильяма нелепым поступком, гремит новый скандал: "Брак разрушен..."
Дочери Георгия Гонгадзе выросли и поражают красотой: как сейчас выглядят девушки и чем они занимаются
Отметим, что девушка обладает очень яркой внешностью. В сети ее часто сравнивают с бабушкой, Нелли Кобзон, которая также была красоткой. Известно, что Арнелла-Мари с родителями живет в Испании, но часто бывает в Москве.
Добавим, что Арнелла-Мари одна из многочисленных внуков и внучек Кобзона. Всего у него было семеро родных и трое «приемных» внуков.
Ранее мы писали, что Арнелла-Мари похвасталась фигуркой во время отдыха на яхте. Красотка надела белый обтягивающий топ, который подчеркнул ее выдающиеся формы.
Напомним, что Арнелла-Мари Рапопорт рвется в загул, признания настораживают: "Хочу бухать".
Как сообщала Politeka, Арнелла-Мари Рапопорт в мини поразила цветущей красотой, дед бы гордился: «Ну что за богиня?».
Также Politeka писала, что Арнелла-Мари Рапопорт сразила пышными формами в коротком топе: «У меня большие».