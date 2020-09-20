Одна из внучек российского исполнителя Иосифа Кобзона Арнелла-Мари Рапопорт сверкнула фигуркой на отдыхе

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала несколько фотографий с пляжа. Арнелла-Мари сидела на берегу моря. На ней были надеты экстремально короткие шортики и синяя свободная рубашка. Девушка сидела в пикантной позе, в результате чего ее шортики задрались, оголив самые сладкие места. Несмотря на юный возраст, у красотки замечательная фигура и стройные ножки. Девушка позировала на камеру, нежась на солнышке и распустив волосы.

«Взгляните на вид», - подписала фото девушка.

Поклонники юной девушки оставили ей несколько комплиментов в комментариях.

«Безумно красивая», «Огонь», «Ангел», «Красота неземная», - пишут пользователи сети.

Отметим, что девушка обладает очень яркой внешностью. В сети ее часто сравнивают с бабушкой, Нелли Кобзон, которая также была красоткой. Известно, что Арнелла-Мари с родителями живет в Испании, но часто бывает в Москве.

Добавим, что Арнелла-Мари одна из многочисленных внуков и внучек Кобзона. Всего у него было семеро родных и трое «приемных» внуков.

Ранее мы писали, что Арнелла-Мари похвасталась фигуркой во время отдыха на яхте. Красотка надела белый обтягивающий топ, который подчеркнул ее выдающиеся формы.

Напомним, что Арнелла-Мари Рапопорт рвется в загул, признания настораживают: "Хочу бухать".

Как сообщала Politeka, Арнелла-Мари Рапопорт в мини поразила цветущей красотой, дед бы гордился: «Ну что за богиня?».

Также Politeka писала, что Арнелла-Мари Рапопорт сразила пышными формами в коротком топе: «У меня большие».