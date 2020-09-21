Гарік Харламов, Ольга Бузова, Анна Седокова та інші зірки показали, як змінилися б

На першому фото показав себе Гарік Харламов. Зірка позував крупним планом і в окулярах. Гуморист на одному кадрі був азіатом, на другому африканцем, а на останньому - британцем. Фото вийшли кумедними і цікавими і відразу набрали багато коментарів, де фанати оцінили азіатський варіант Гаріка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому сеті був уже Михайло Галустян. Красунчик здався крупним планом і посміхався, демонструючи бороду з вусами. На інших кадрах можна помітити Галустяна з Африки, Індії та Азії. Найбільше фанати оцінили індійський варіант Михайла.

На третьому фото вже Ольга Бузова. Зірка була з розпущеним волоссям і нафарбованими губами, а біля них можна помітити мікрофон. Можна на кадрі побачити Бузову з Індії, Азії та Африки. Фанатам найбільше сподобався індійський варіант Олі.

На четвертому фото Анна Сєдокова. Красуня була з хвилястим волоссям і великою сережкою. На фото можна побачити Анну з Африки, Азії та Індії.

Закриває парад Анна Семенович. Красуня була з розпущеним волоссям і яскравим мейком. Співачка дивилася прямо в об'єктив камери, демонструючи свої ідеальні риси. На фото можна побачити Анну з Африки, Азії та Індії. Фанати найбільше оцінили індійську версію Семенович.

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