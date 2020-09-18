Российская певица и телеведущая Ольга Бузова удивила кадром, на котором позировала вместе с другом

Сейчас Ольга каждый день занимается вместе со своим партнером. Дело в том, что звезда борется за победу в шоу «Танцы на льду» и пытается преодолеть себя, ведь уже второй раз она получила травму и пытается восстановиться, чтобы удивить мастерским перевоплощением.

В социальной сети Инстаграм в разделе Стори Ольга показала несколько кадров из отдыха и небольшие встречи с коллегами и друзьями. Фото и видео с места событий также появились у знакомых и на фан-страницах самой Бузовой. При этом далеко не на всех фото она выглядела удачно.

Из-за неправильной позы ракурса на одном из снимков певица «лишилась груди». В черной кофточке с укороченным низом и короткой мини-юбке из кожи артистка выглядела эффектно и заметно похудевшей. Из-за тренировок Ольга старается беречь себя, поэтому на снимках она без привычных каблуков, а в кроссовках. Тем не менее, многие обратили внимание именно на грудь звезды, ведь с такого ракурса ее бы "не спас" даже фотошоп - все видно невооруженным взглядом.

Ранее мы также писали, что для 34-летней певицы и телеведущей "Дом-2"напряженные тренировки на проекте "Ледниковый период" аукнулись серьезными проблемами со здоровьем

В кадре предстала расстроенная и приболевшая Ольга, которая "загробным" голосом рассказывает о том, как ей плохо.

"У меня есть небольшая проблема, о которой знают мои близкие. Всегда, когда я очень сильно нервничаю, первое, у меня теряется голос, поднимается температура и еще есть то, о чем я не хочу говорить. В общем, все это сейчас происходит со мной...", - звезда и раньше признавалась, что очень сильно переживает по поводу своего участия в "Ледниковом периоде".

Кроме того, приболевшая Бузова умудрилась повредить обе ноги на последней тренировке. Девушка показала, как лечится.

"Самочувствие, так сказать, так себе... Сейчас держу лед, потому что сегодня упала. Это уже неудивительно. При чем упала, делая элемент, который я уже знаю, как делать, просто хотела сделать еще круче, и как со всей дури прямо на два колена... В общем, сейчас восстанавливаю немножко колени... И пальчик на ноге не проходит из-за того, что большие нагрузки. Коротко о главном, берегите себя и помните, что самое главное, что у вас есть - это ваша жизнь, здоровье", - разоткровенничалась Ольга.

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

Как сообщала Politeka, подавленный любовник Ольги Бузовой взмолился о поддержке: "Настроение г...".

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