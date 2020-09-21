Гарик Харламов, Ольга Бузова, Анна Седокова и другие звезды показали, как изменились бы

На первом фото показал себя Гарик Харламов. Звезда позировал крупным планом и в очках. Юморист на одном кадре был азиатом, на втором африканцем, а на последнем - британцем. Фото вышли забавными и интересными и сразу набрали много комментариев, где фанаты оценили азиатский вариант Гарика. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором сете был уже Михаил Галустян. Красавчик показался крупным планом и улыбался, демонстрируя бороду с усами. На других кадрах можно заметить Галустяна из Африки, Индии и Азии. Больше всего фанаты оценили индийский вариант Михаила.

На третьем фото уже Ольга Бузова. Звезда была с распущенными волосами и накрашенными губами, а возле них можно заметить микрофон. Можно на кадре увидеть Бузову из Индии, Азии и Африки. Фанатам больше всего приглянулся индийский вариант Оли.

На четвертом фото Анна Седокова. Красотка была с волнистыми волосами и большой серьгой. На фото можно увидеть Анну из Африки, Азии и Индии.

Закрывает парад Анна Семенович. Красотка была с распущенными волосами и ярким мейком. Певица смотрела прямо в объектив камеры, демонстрируя свои идеальные черты. На фото можно увидеть Анну из Африки, Азии и Индии. Фанаты больше всего оценили индийскую версию Семенович.

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