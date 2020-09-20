Американська модель Ебігейл Рэтчфорд похвалилася пружними формами в яскравому червоному бікіні

Модель публікує в соціальній мережі Instagram яскраві фото, відзняті для реклами білизни і піжам. Так як дівчина є представником модних брендів, вона намагається зніматися в самих різних локаціях. Знімки на природі, просто на вулиці і на пляжі збирають найбільше коментарів.

На фан-акаунтах також шанувальники Ебі публікують її кращі фото і кадри, які модель не показувала в основному профілі. Яскравий знімком, на якому Ебі позувала в червоному бікіні, навряд чи приховує її пишні форми, дівчині вдалося спокусити мережу. Засмагле тіло, ідеальні локони і приваблива зовнішність не залишили нікого байдужими.

"Імператриця краси💖 🤠», «забавно, ти так стоїш, але я вже стрибаю😁 😍 😉 💘", " hermosa красива», «ось це так!! Мама Міа!", "Це не все погано", " ось це так???? Дуже приголомшливо 😍«», «Мені подобається, що я люблю це, лол», « світу недостатньо💋», « 😋 красиве місце королева відмінного стилю👑», "😍 😮 Я не можу тобі повірити".

Ми також писали, що 28-річна знаменитість прославилася досить давно. Коли модель зрозуміла, що може стати відомою завдяки своїй зовнішності, слава не змусила себе чекати, адже красуня відрізнялася від своїх конкуренток. Саму Ебі, на подив, не порівнюють з сімейством Кардашьян, як Демі Роуз або Олену Омович.

Навпаки, красуня вражає зовнішністю без всяких порівнянь. Ретчфорд була моделлю для таких журналів, як Esquire , Maxim , ZOO Weekly , Sports Illustrated Swimsuit, People Magazine. Зараз вона є амбассадором модного одягу відомого бренду і білизни, тому в її Instagram стало досить багато публікацій з професійних зйомок.

Зрідка з'являються домашні фото. На фото, на якому Ебі позувала, прикрившись одним простирадлом в білосніжному ліжку, вона виглядала по-домашньому приголомшливо. Саме це і відзначили користувачі соціальної мережі Instagram.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

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