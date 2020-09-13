Известная украинская телеведущая Оля Фреймут, ранее примкнувшая к участникам шоу "Танці з зірками", поделилась трогательным фото со своей красавицей-дочкой

Звезда опубликовала новый снимок в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как рассказала сама Фреймут, опубликованное фото было сделано во время ее поездки с дочерью в Италию. На снимке они сидят рядом на каменном «троне». Фреймут позирует в легком костюме из бежевой юбки и блузки, а ее блондинка-дочь сидит рядом в шортиках и футболке.

«На фотографии мне 27 лет, Злате – 4. Это наша первая поездка в Италию. Мы тогда сняли машину, ездили себе с дочкой по различным городам, каждую ночь останавливались в другом отеле. В Вероне Злата просила написать на «стене любви» имя любимой собаки Батчера; в Пизе мы никак не могли понять, как эта косая башня не падает вниз...Живые воспоминания, которые никогда не потеряют срока действия и красоты», - подписала памятный снимок Фреймут.

Ее поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«С возрастом становитесь только красивее», «Какие прекрасные», «Года вас не берут!!!! Вы все такая же как в 27», «Бесценные эмоции. Аж мурашки бегают по телу от прочитанного», «Выросла мамина куколка», «Безумно красивые», - пишут люди.

Напомним, что Фреймут показалась в обнимку с молодым красавцем, фото облетело сеть: "Все к лучшему".

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