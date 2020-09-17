Суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар запропонувала Ользі Фреймут підлікувати нерви через конфлікт на шоу

Як повідомляє Politeka.net, фрагмент ефіру з перепалкою зірок викликав бурхливу реакцію в соціальній мережі "Instagram", і думки телеглядачів різко розділилися.

Під час останнього випуску танцювального шоу Катерина Кухар жорстко розкритикувала Ольгу Фреймут і її партнера Іллю Падзіну за виконання самби на паркеті. У відповідь телеведуча не витримала гостро висловилася на адресу члена журі.

"Я скажу тобі від імені всіх твоїх жертв. Ти тут вже багато років сидиш королевою і живиш свою гординю на тлі наших недоліків. І замість того, щоб у неділю сидіти тут, судити нас усіх, ти б пішла до церкви і покаялася", - сказала Ольга Фреймут.

Катерина Кухар не стала мовчати і тут же парирувала їдкий випад учасниці, запропонувавши звернутися до фахівця:

"Олю, люба моя, я, звичайно, згодна. Але я піду туди тільки разом з тобою. А потім ми підемо до моєї куме-психотерапевта Наталії Холоденко, вона прийме нас без черги".

Багато користувачів соцмережі в коментарях стали на захист Катерини Кухар:

"Та що ж поробиш, якщо це роль суддя - "поганий поліцейський", в кожній країні є така суддя... Катюші теж респект"; "а ще дуже помітно, що людина, яка звикла критикувати, абсолютно не сприймає критики на свою адресу"; "Кухар - спец в танцях. А у Олі корона не впаде, більше тренувань"; " Кухар поводиться згідно образу. Хтось повинен грати поганого поліцейського. І Фреймут поводиться відповідно до образу. Це в першу чергу шоу і тільки потім танці. Якщо Кухар з журі приберуть, то ви перші вишикуєтеся в ряд скаржитися що "прісно" стало"; "Катерина - насолода для очей. Талановитий. Красуня. Розумниця. Завжди оригінальна в судженнях про виконання танцю. Ніхто! Ніхто її не замінить".

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