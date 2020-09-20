Дівчина дуже схожа на свою знамениту матір

Дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала, що мати прищепила їй ідеальний смак

30-річна актриса, яка давно живе і знімається в Росії, поділилася фотографіями на березі річки в стильному образі, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в Instagram Тоня опублікувала кілька знімків, на яких вигулює яскраве вбрання. На ній – сукня міді гірчичного кольору з прінтом, босоніжки, а на одному з фото ансамбль доповнює чорний жакет оверсайз. На грудях привертає увагу пікантний виріз сукні.

В якості аксесуара дівчина вибрала сумочку прямокутної форми.

"Скоро вже так не одягнешся 🥶 восени з особливим задоволенням хочеться носити легкі сукні та босоніжки 🧡 дорогі дівчатка, у нас залишився тиждень перед шубами і пуховиками🤪", - підписала фотографії Антоніна.

У коментарях шанувальники не поскупилися на компліменти:

"Чудова Антоніна!💐 👑" , "Вам дуже йде цей колір волосся👍", "дуже красиво💫", "шикарна👏", "красуня".

Серед тих, хто поставив лайк під фото, був і співак Віталій Козловський.

Як відомо, Антоніна Паперна з другого разу вступила до театрального училища імені Бориса Щукіна у Москві, яке свого часу закінчував її батько. Без підтримки іменитих родичів, пдолавши конкурс 800 чоловік на місце, вона таки взяла цю висоту.

Секрети професії Антоніна Паперна пізнавала під керівництвом наставників Ніни Дворжецької та Рімаса Тумінаса. Після закінчення вищого навчального закладу вона стала актрисою Театру ім. Е. Вахтангова, де відразу отримала ролі в спектаклях "Євгеній Онєгін", "Мадемуазель Нітуш", "Уявний хворий".

У Москві доля звела Антоніну з актором Володимиром Ягличем, від якого вона спочатку народила дочку Єву, а через пару років світ побачив син пари, якого назвали ім'ям батька, теж Володимиром. Своє особисте життя ні актриса, ні її родичі не коментують.

Нагадаємо, старша дочка Ольги Сумської вразила зовнішнім виглядом поруч із зірковою мамою.

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