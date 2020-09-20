Популярная украинская певица Тина Кароль откровенно заговорила о своей личной жизни

Как сообщает Politeka.net, в эфире программы "Світське життя" Тина призналась, что в ее жизни уже есть место мужчинам. Катя Осадчая подвела артистку к серьезному разговору, который касался личной жизни Кароль.

В разговоре Тина открылась, заявив, что считает себя молодой и надеется найти свою пристань. Более того, Кароль призналась, что хочет еще одного ребенка. Певица искренне мечтает о дочке. По ее мнению, нужно открыться этому желанию.

«Если это не произойдет с любимым человеком, есть много способов, удочерение или еще что-то, чтобы найти для себя дочь», - добавила Кароль.

Как известно, Тина уже была замужем за продюсером Евгением Огиром, который скончался от рака желудка, когда ему было 33 года. С тех пор у Тины не было ни одного публичного романа. Последние два года ходили активные слухи о романе Кароль с Даном Баланом, но многие называют этот «роман» пиар-кампанией.

Кстати, в свежем интервью Кароль отказалась говорить о Дане Балане, коротко отметив, что «это жизнь».

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Напомним, что разгоряченная Кароль в прозрачных колготках показала главное: "Офигеть не встать".

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