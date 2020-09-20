Популярна українська співачка Тіна Кароль постала в новому образі під час презентації нової пісні "Лодочка"

Всього день тому відома артистка анонсувала довгоочікуваний музичний альбом «знайти своїх». Спеціально з цього приводу зірка презентувала також кліп-трилогію з однойменною назвою (щоб подивитися ролик, доскролльте сторінку до кінця).

Щоб підвести якийсь підсумок свого творчого шляху, Тіна представляє даний альбом, як щось особливе. Цього року Кароль святкує 15-річчя своєї музичної кар'єри, тому вона вирішила грунтовно підготуватися.

У трилогію увійшли пісні з нового альбому: знайти своїх, Човник, Небо. Режисером кліпу став Стас Морозов. Сьогодні Тіна представила в розділі Сторі в Instagram, як готується показати одну з пісень – Човник. Артистка одягла з такої нагоди незвичайну шкіряну сукню насиченого бордового відтінку зі спеціальними рукавичками в тон наряду.

Через обтягує і тісної тканини наряду можна також помітити животик знаменитості, не зовсім вдало підкреслений. Втім, артистка виглядала свіжо і стильно, що могли помітити фанати. Новий і зухвалий образ Тіна показала в ранковому шоу для українського телеканалу.

"Знайти своїх-це щастя, втратити — випробування. Але набуття "своїх» можливе тільки тоді, коли перестаєш Шукати", — також зазначила Тіна.

Раніше ми також писали, що Тіна є популярною моделлю для кращих фотографів України. На фан акаунтах знаменитості дуже часто з'являються кадри з її ранніх фотосесій. Наприклад, не так давно був опублікований кард, зроблений спеціально для журналу Harper's BAZAAR.

Фотографу Юлії Горбаченко співачка позувала в незвичайній образі-без білизни і прикрившись одним лише зеленим пальто. Повна версія стильного фото вразила фанатів. Відзначимо, також для видання Тіна розповіла про себе і кар'єру.

"Якщо чоловік-опора, то так - з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар – втрачаєш себе. Життя з чоловіком - "якорем" нестерпна. Прощай, гра! Прощай, молодість! Це стосується і жінок. Партнери повинні надихати один одного, а не обрізати крила, як би банально це зараз не прозвучало. Для чого потрібен чоловік? Щоб направляти жінку, але не керувати нею. Для здоров'я-психологічного і фізичного,» - зазначила також Тіна в інтерв'ю.

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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