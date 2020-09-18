Популярна українська співачка Тіна Кароль у чуттєвому вигляді без білизни вразила новим кадром

Тіна Кароль є чи не іконою стилю серед українських зірок. Елегантні, скромні, блискучі вбрання – все це є в гардеробі знаменитості. При цьому Тіна є популярною моделлю для кращих фотографів України. На фан акаунтах знаменитості дуже часто з'являються кадри з її ранніх фотосесій. Наприклад, не так давно був опублікований кард, зроблений спеціально для журналу Harper's BAZAAR.

Фотографу Юлії Горбаченко співачка позувала в незвичайній образі-без білизни і прикрившись одним лише зеленим пальто. Повна версія стильного фото вразила фанатів. Відзначимо, також для видання Тіна розповіла про себе і кар'єру.

"Якщо чоловік-опора, то так - з таким знаходиш ще більшу силу, але якщо він тягар – втрачаєш себе. Життя з чоловіком - "якорем" нестерпна. Прощай, гра! Прощай, молодість! Це стосується і жінок. Партнери повинні надихати один одного, а не обрізати крила, як би банально це зараз не прозвучало. Для чого потрібен чоловік? Щоб направляти жінку, але не керувати нею. Для здоров'я-психологічного і фізичного,» - зазначила також Тіна в інтерв'ю.

Стильне фото з стрункою співачкою, вперше за довгий час оголила свої форми вразив шанувальників.

Ми також писали, що цього року співачка відзначатиме 15-річчя своєї музичної кар'єри. Незважаючи на карантин і обмежувальні заходи, у Тіни дуже насичений рік в плані роботи і старту нових проектів. Спеціально для журналу Vogue UA артистка знялася не тільки в чуттєвій фотосесії, але ще розповіла про нову музику, чим любить займатися вдома, як доглядає за сином.

На чуттєвому фото Тіна позувала в стильній сукні з відкритою спиною і акуратними лямками, частина з яких вона розпустила і підняла над собою. Акуратна укладка і вдало підібраний макіяж завершували образ знаменитості.

"Піду-но вийду, там в коридорі десь вогнегасник веселий, несіть!», «Міс Граціозність🤤», «Яка ж Ви ефектна жінка, мені б таку жінку як Ви», «Естетика ❤️», «Сама досконалість🤤», «Просто чудова 😍😭😭😭❤️❤️❤️», «϶ᴛи иɜящныᴇ иɜᴦибы😻», «Запаморочлива ❤», «Рідна моя❤️», «Наскільки ж красива😻», «Подих перехопило трошки 🔥 ❤️».

Нагадавши, Тіна Кароль влаштувала "пожежу", виваливши бюст з екстремального декольте.

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