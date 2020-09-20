Популярна українсько-болівійська виконавиця Мішель Андраде постала перед своїми шанувальниками у всій красі

23-річна красуня, яка стала знаменитою після четвертого сезону проекту "X-фактор" порадувала фанатів "натуральним" фото, передає Politeka.net.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала фотографію, на якій позує без грама макіяжу і в одному махровому халаті.

Волосся Мішель зібране в хвіст, а губи вона зробив "качечкою".

"Дуже скоро поділюся з вами роботою, над якою ми там працювали! Ну це буде гармата🔥 😚 😚 а поки чекайте круті відосики в Тік Ток😁", - підписала знімок артистка.

"Мілаха", "Така малявка тут", "Дитина", – відреагували в коментарях.

Як відомо, на шоу "Х-фактор" Андраде з'явилася, коли їй було 17 років. Першою композицією, яку вона виконала зі сцени, стала пісня Адель Set fire to the rain.

Після телешоу Андраде стала співпрацювати з продюсерським центром MOZGI Entertainment. З 2017 року вона веде музичну програму на телеканалі М1. Також Мішель виконала роль Лари в серіалі "Служниця" і стала учасницею шоу "Танці з зірками", де її партнером був Женя Кот. Крім цього, Андраде знялася в повнометражному фільмі "Продюсер" Олексія Дурнєва, де їй дісталася роль дівчини-відеоблогера.

Раніше ми писали, що Андраде похвалилася фото в коротких шортах. На опублікованих в соцмережі кадрах Андраде позує в жовтому вбранні, корсеті і міні-шортах, ефектно встаючи з мотоцикла. Спеціально для цього красуня до непристойності задерла ногу, після чого ефектно продефілювала на камеру.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті: "Яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри: "Хороша чортівка".

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