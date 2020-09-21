Телеведучі, співачки і актриси вміють правильно підібрати бездоганний образ для фотосесії і появи на публіці

При цьому незмінний атрибут у багатьох дам в гардеробі-це проста біла сорочка. У них зірки позують на червоній доріжці, надягаючи ті разом з костюмом; в них кружляють голову, знімаючись в ліжку для глянцю; в них же просто з'являються на вулиці, під час подорожі або під час заняття своїми справами.

Як можна помітити, біла сорочка-це один з перших в списку модних must-have'ов на всі часи, який повинен бути в арсеналі кожної сучасної дівчини.

Представляємо вашій увазі топ-добірку з фото зірок, яким вдалося вразити різними «луками», використовуючи білу сорочку.

Переможниця останнього сезону "Холостяка" Даша Ульянова любить використовувати в своїх образах не тільки класичні вбрання, але і більш відкриті і прості. Даша поєднує білу сорочку з джинсами світлого відтінку і кросівками або акуратними туфлями-човниками.

Тіна Кароль на концертах гортає в сміливих сукнях і комбінезонах, на публіці зірка приміряє елегантні сукні, а вдома - прості образи. Однак, для модних фотосесій Тіна все частіше блищить фігурою в одній білій сорочці. Остання така зйомка для глянцю мала оглушливий успіх.

Настя Каменських віддає перевагу вуличному стилю і часто з'являється в спортивному одязі. Однак Каменських також подобається підкорювати образами в білій сорочці, доповнюючи її різними елементами. Вдома Настя носить піжамну сорочку і шортики, для глянцю знімається в міні-сорочці, а для чоловічих журналів позіруетс укороченою сорочкою і глибоким декольте.

Ані Лорак також приміряє білу сорочку в основному для трендових фотосесій, причому також Кароліна доповнює образи різними деталями - прикрасами, ременями і мереживами. На пляжі Кароліна також носить спеціальну сорочку довжини міді, приховуючи фігуру.

Даша Астаф'єва з'являлася в лаконічних образах вже далеко не раз. Підкреслюючи свої достоїнства за допомогою однієї лише сорочки, Даші вдалося привернути увагу шанувальників до себе. Актриса і співачка є рекламним представником косметики відомого бренду, тому стиль мінімалізм не відволікає увагу від її сяючого обличчя.

Анна Седокова змогла вразити образом в білій сорочці, примірявши ту разом з класичним чорним костюмом і краваткою-метеликом". Також Анна знімалася для чоловічого журналу в білосніжному костюмі, завдяки якому змогла вигідно підкреслити свої достоїнства.

Анджеліна Джолі є іконою стилю для мільйона жінок, які копіюють образи знаменитості, купують такий же одяг, що і вона, а також роблять пластичні операції. І це не дивно, адже зірка знає, як виглядати приголомшливо в будь-якому вбранні. На публіці Анджеліна все частіше блищить в простих брюках і білій сорочці, вважаючи за краще класику. Таким чином струнка зірка дуже вигідно приховує недоліки і підкреслює стрункість тіла.

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