Телеведущие, певицы и актрисы умеют правильно подобрать безупречный образ для фотосессии и появления на публике

При этом неизменный атрибут у многих дам в гардеробе – это простая белая рубашка. В них звезды позируют на красной дорожке, надевая те вместе с костюмом; в них кружат голову, снимаясь в постели для глянца; в них же просто появляются на улице, во время путешествия или во время занятия своими делами.

Как можно заметить, белая рубашка – это один из первых в списке модных must-have’ов на все времена, который должен быть в арсенале каждой современной девушки.

Представляем вашему вниманию топ-подборку с фото звезд, которым удалось поразить самыми разными «луками», используя белую рубашку.

Победительница последнего сезона "Холостяка" Даша Ульянова любит использовать в своих образах не только классические наряды, но и более открытые и простые. Даша сочетает белую рубашку с джинсами светлого оттенка и кроссовками или аккуратными туфлями-лодочками.

Тина Кароль на концертах листает в смелых платьях и комбинезонах, на публике звезда примеряет элегантные платья, а дома - простые образы. Однако, для модных фотосессий Тина все чаще блистает фигурой в одной белой рубашке. Последняя такая съемка для глянца имела оглушительный успех.

Настя Каменских предпочитает уличный стиль и часто появляется в спортивной одежде. Однако Каменских также нравится покорять образами в белой рубашке, дополняя ее разными элементами. Дома Настя носит пижамную рубашку и шортики, для глянца снимается в мини-рубашке, а для мужских журналов позируетс укороченной рубашкой и глубоким декольте.

Ани Лорак также примеряет белую рубашку в основном для трендовых фотосессий, причем также Каролина дополняет образы разными деталями - украшениями, ремнями и кружевами. На пляже Каролина также носит специальную рубашку длинны миди, скрывая фигуру.

Даша Астафьева появлялась в лаконичных образах уже далеко не раз. Подчеркивая свои достоинства при помощи одной лишь рубашки, Даше удалось привлечь внимание поклонников к себе. Актриса и певица является рекламным представителем косметики известного бренда, поэтому стиль минимализм не отвлекает внимание от ее сияющего лица.

Анна Седокова смогла поразить образом в белой рубашке, примерив ту вместе с классическим черным костюмом и галстуком-бабочкой". Также Анна снималась для мужского журнала в белоснежном костюме, благодаря которому смогла выгодно подчеркнуть свои достоинства.

Анджелина Джоли является иконой стиля для миллиона женщин, которые копируют образы знаменитости, покупают такую же одежду, что и она, а также делают пластические операции. И это не удивительно, ведь звезда знает, как выглядеть потрясающе в любом наряде. На публике Анджелина все чаще блистает в простых брюках и белой рубашке, предпочитая классику. Таким образом стройная звезда очень выгодно скрывает недостатки и подчеркивает стройность тела.

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