Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала смелый танец, что оценил Алексей Потапенко (Потап)

На фото Ефросинина показала себя в топе и юбке голубого цвета. Красотка оставила волосы собранными в хвост, а сама устроила танец перед камерой под известную песню. Потап оказался доволен горячими движениями Маши и опубликовал видео у себя. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А вот эта девочка выиграла,приз за самую стильную и танцующую ведущую ,потому что участвовала", - написал Потап.

Фанаты посмотрели ролик более 100 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Лучшая", "Это Ефросинина", "Она крутая во всех смыслах, талантище во всем", "Нужно согласиться на интервью, выходит", "Алексей, дайте Маше интервью в качестве приза", "Маша красотка", "А то что ей медведь на ухо наступил никого не смущает, как ведущая Маша - огонь, как танцор нет".

Ранее мы писали, что известная украинская телеведущая Маша Ефросинина показала соблазнительные наряды, порадовав фанатов и рассказав о своих предпочтениях.

На кадрах красотка сначала стоит в теплой зимней пижаме и показывает, что ей жарко в ней. После этого Маша появилась в розовой пижаме, более легкой, и уже улыбалась на камеру. На третьем кадре Ефросинина уже была в еще более короткой красной пижаме и шевелила пятой точкой перед камерой.

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