Популярная артистка Светлана Лобода покорила поклонников нежным фото из самолета
Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Лобода сидела в самолете с чашечкой кофе в руках. Ее волосы были зачесаны назад. На певице была надета кожаная косуха. Она смотрела в кадр и загадочно улыбалась.
«Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе», - подписала фото артистка.
За 40 минут пост артистки собрал более 20 тысяч лайков. Оценила снимок и певица Надежда Мейхер. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Кроме этого, поклонники обратили внимание на то, что на безымянном пальце Светланы красуется кольцо с громадным камнем.
«Светлана, вы обручились?)», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Светлана как всегда огонь», «Кайф», «Пусть все мечты Светланы сбываются», «Красотка», «лисичка)», «такой взгляд загадочный», «Ты прелесть», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Светлана Лобода покорила поклонников совместным фото со своей старшей дочкой Евой. Обе красотки позировали на камеру в белых нарядах. 9-летняя Ева стояла рядом с матерью, прижавшись к ней. Судя по фону, Лобода с детьми находится на отдыхе.
Напомним, что на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный...".
Как сообщала Politeka, Лобода внезапно вернулась в Киев, поразив дерзким видом с прозрачным декольте: даже Лолита не сдержалась.
Также Politeka писала, что известная певица высмеяла Светлану Лободу без штанов, фото конфуза: "Наверное, очень спешила".