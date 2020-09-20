Популярная артистка Светлана Лобода покорила поклонников нежным фото из самолета

Как сообщает Politeka.net, свежее фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Лобода сидела в самолете с чашечкой кофе в руках. Ее волосы были зачесаны назад. На певице была надета кожаная косуха. Она смотрела в кадр и загадочно улыбалась.

«Люблю, когда утром можно никуда не торопиться и немножко помечтать за чашкой кофе», - подписала фото артистка.

За 40 минут пост артистки собрал более 20 тысяч лайков. Оценила снимок и певица Надежда Мейхер. В комментариях ей оставили массу приятных слов. Кроме этого, поклонники обратили внимание на то, что на безымянном пальце Светланы красуется кольцо с громадным камнем.

«Светлана, вы обручились?)», «Кто-нибудь позвоните пожарным, потому что этот пост огонь», «Светлана как всегда огонь», «Кайф», «Пусть все мечты Светланы сбываются», «Красотка», «лисичка)», «такой взгляд загадочный», «Ты прелесть», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Светлана Лобода покорила поклонников совместным фото со своей старшей дочкой Евой. Обе красотки позировали на камеру в белых нарядах. 9-летняя Ева стояла рядом с матерью, прижавшись к ней. Судя по фону, Лобода с детьми находится на отдыхе.

Напомним, что на новом фото Лободы в мини-платье заметили аномалию: "Пипец, какой огромный...".

Как сообщала Politeka, Лобода внезапно вернулась в Киев, поразив дерзким видом с прозрачным декольте: даже Лолита не сдержалась.

Также Politeka писала, что известная певица высмеяла Светлану Лободу без штанов, фото конфуза: "Наверное, очень спешила".