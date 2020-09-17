Популярна українська виконавиця Світлана Лобода похвалилася знімком з відпочинку, спантеличивши шанувальників

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала фото з моря. Красуня була одягнена в екстремально коротку сукню і босоніжки. Вона присіла на парканчик, виставивши вперед свої неймовірно довгі ноги.

"Як добре цього вечора біля моря, як легко і спокійно; от якби тебе ще поруч...", - підписала фото Лобода.

У коментарях до посту відписалася одна з фанаток, яка помітила дивну аномалію зовнішності співачки: "Який же величезний розмір ступні! Пипець!».

Втім, неприємний коментар не залишили без уваги інші шанувальники діви, які поставили на місце нетактовну жінку.

"Дурний коментар", "так і зріст чималий","який же у вас величезний заздрість! Пипець!", "і таку ахінею пише зріла жінка", "який маленький мозок! Пипець!", "люди, ви чого, ку-ку? Вона ростом маленька! Ніжка акуратна))) невже не видно, що фотка зроблена так?",- встали на захист улюблениці шанувальники.

Додамо, що інші коментатори прийшли в захват від нового образу зірки, залишивши їй масу компліментів.

"Ви як завжди вогонь", "Светуля Красотуля, люблю", "Світлана!!! Як же я радий тебе бачити!!!» ,- пишуть користувачі мережі.

Нагадаємо, що Лобода вбила наповал формами в занадто короткій сукні:"Хороша чортівка".

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