Екс-солістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна розкритикувала зовнішній вигляд української виконавиці Світлани Лободи

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Стархіт.

Так, Наталя засудила тенденцію сучасних популярних артистів оголятися перед аудиторією.

"У період моєї молодості ми виглядали скромніше. Одного разу я вручала премію Лободі на Music Box. У той момент вона вийшла в одному піджаку, а внизу були тільки голі ноги і каблуки. Я подумала:" вона, напевно, дуже поспішала і забула надіти спідницю або штани", – розповіла Гулькіна.

Politeka писала, що популярна виконавиця Світлана Лобода вразила фанатів, показавши схудлі ноги в екстра-міні.

"Як добре цього вечора біля моря; як легко і спокійно; от якби тебе ще поруч..."- йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованій фотографії Лобода позує в екстра-міні, виставивши напоказ розкішні і худі ноги. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

Лобода підкорила шанувальників зворушливим спільним знімком зі своєю старшою дочкою. Популярна українська співачка, яка вже давно перебралася в Росію, не так часто виставляє напоказ свою сім'ю. Однак, цього разу вона зважилася показати шанувальникам свою 9-річну старшу дочку Єву. Новим знімком зірка поділилася в Instagram. На фото Лобода і її дочка обидві позують в білих сукнях. При цьому співачка обіймає дівчинку і зворушливо притискає її до себе, дивлячись їй в очі. Судячи зі знімка, Єва вже щосили наздоганяє свою маму по зростанню.

Нагадавши, схудла Лобода в екстра-міні застигла заради гарячого кадру.

Як повідомляла Politeka, на новому фото Лободи в міні-сукні помітили аномалію: "Пипець, який величезний..."

Також Politeka писала, що розпатлана Лобода влаштувала спекотні танці в гримерці в одному чорному боді.