Українців попередили про нову хвилю безробіття

Як передає Finance.ua, про це заявила аналітик ринку праці Тетяна Пашкіна.

Експерт попередила, що Україна може повернутися до весняних показників безробіття за умови, якщо Кабмін посилить карантин на тлі нового спалаху китайського вірусу.

“Ми вже не маємо того запасу міцності. І якщо навесні люди могли протриматися, маючи певний фінансовий запас, то зараз люди цього не зможуть. Вони не зуміли сформувати фінансову подушку", - стверджує вона.

За словами Пашкіної, проблеми на ринку праці в Україні загострює і трудова міграція серед українців, які в якості роботи вибирають інші країни.

“Ми зараз дуже залежні від того, як буде йти карантин (в інших країнах – ред.). Ми маємо, наприклад, другу хвилю вірусу в Чехії, а це наш партнер з працевлаштування. Ми маємо великі проблеми з Німеччиною щодо вакансій. Тому ті українці, у яких був підробіток в європейських країнах, тепер його не мають", – продовжила вона.

Що стосується зростання середньої зарплати, то, як прогнозує експерт, то українцям не слід його очікувати. Не виключено, що працівницям навіть будуть менше платити.

"Ринок взагалі не дозволить платити високу зарплату. Тепер у нас менше імпульсивних покупок. Тому іноді, коли роботодавець хотів би платити більше, не може зробити цього. Ринок надання послуг звузився, тому об'єктивно заробітна плата може теж бути меншою", – резюмувала Пашкіна, озвучуючи прогноз на найближчий час.

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