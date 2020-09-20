Українці не розуміють, на якій підставі ПриватБанк блокує карти

Про це йдеться в негативному відгуку, який клієнтка опублікувала на тематичному порталі Мінфін.

За її словами, вона оформила в ПриватБанку відразу три карти, але після зарахування коштів вони виявилися заблоковані.

"Після зарахувань на картки коштів не минуло й місяця, як мої картки виявилися заблоковані (без попередження, без пояснення, без видимої причини). Після дзвінка на 3700 карту "універсальну" розблокували, причому досить швидко (протягом години), карти "для виплат" залишилися заблоковані", - розповідає клієнтка.

Жінка також зазначила, що карти не розблокували навіть після того, як вона особисто приходила у відділення ПриватБанку.

"ПриватБанк, що ви робите? Чи не занадто ви перемудрили зі своєю службою безпеки? Тому що після вашої «турботи про клієнта» з'являється тільки одне бажання — забрати свої гроші і триматися від вас подалі, і тим більше не рекомендувати ПриватБанк іншим",- емоційно резюмувала клієнтка в негативному відгуку.

"Банк обслуговує клієнтів керуючись діючим законодавством та нормами НБУ. Необхідність актуалізації даних описана в положенні про здійснення банками фінансового моніторингу (постанова НБУ № 417) розділах I п.3, розділі V та інших пунктах даної постанови. Важливо розуміти, що отримання банком документів для проходження ідентифікації та актуалізації даних, в тому числі зареєстрованої адреси проживання є не забаганкою, а чітким слідуванням діючим законам. Ми перевіримо інформацію за наданими документами та зв'яжемось за результатом", - відреагував на скаргу співробітник банку.

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