Украинцы стали почти в два раза чаще пользоваться мобильным банком при переводе денег

Об этом проинформировали в Телеграм-канале ПриватБанка, пишет Минфин.

Так, каждый второй денежный перевод, который украинцы в течение 2020 получили из-за рубежа с помощью ПриватБанка, был выплачен через мобильный банк Приват24.

В цифрах ситуация выглядит следующим образом: за 8 месяцев текущего года доля переводов, полученных через Приват24, выросла по сравнению с таким же периодом 2019 с 35% до 48%.

При этом за этот год, доля переводов, получаемых наличными в кассе банка, упала на 13% — с 37% до 24%. Всего на сегодня через дистанционные каналы обслуживания: интернет-банк, терминалы самообслуживания и банкоматы банка оплачивается 76% иностранных переводов.

Согласно данным пресс-службы ПриватБанка, с начала 2020 украинцы получили 1,3 млн гривен переводов через сервисы этого финучреждения (на 14% больше, чем за тот же период в прошлом году).

В то же время клиенты ПриватБанка продолжают возмущаться внезапными блокировками счетов. Украинцы описывают свои ситуации в разделе с отзывами на сайте Минфина.

В одной из последних жалоб клиент сообщил, что, несмотря на то, что является 20 лет клиентом ПриватБанка, ему без предупреждения заблокировали счет.

"Недавно произошла довольно неприятное событие. Банк без предупреждения заблокировал счет. При попытке снять средства, терминал выдает предупреждение, что карточка заблокирована и нужно обратиться в любое в отделение банка с паспортом и индификационным номером. Обратился, менеджер банка сверила все данные, сделала несколько фотографий, сказала, что карточку разблокируют в течение суток. Но прошли сутки, прошло еще несколько часов, но карточку так и не розблокировали. Перезвонил на горячую линию, менеджер ответила, что не знает, почему карта не разблокировывается. Сижу жду, денег нет, нервы испорчены".

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