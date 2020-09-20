Популярна реперша Alyona Alyona зізналася, як шоу "Танці з зірками" вплинуло на її життя

Відверте зізнання зірка зробила в ефірі програми "Світське життя", передає Politeka.net.

За словами Alyona Alyona, після трьох ефірів "Танці з зірками" увага чоловіків до неї різко зросла.

На паркеті реперша з'являється не в своєму звичному образі - її можна побачити з яскравим макіяжем і глибоким декольте, тому шанувальники в соцмережах залишають дівчині захоплені коментарі і завалюють подарунками.

"Частина слухачів, які там трушні репери говорили:"репери не ходять на такий проект". А я кажу: "Ну, друзі, я вже може трохи більше, ніж реперша. Я не тільки читаю, я говорю про якісь соціальні, духовні питання. І проект "Танці" мені супер сильно допоможе заговорити на всю Україну про те, що так, моя вага 115 кілограмів і я танцюю. Ви можете все так само", - заявила Alyona Alyona в коментарі Каті Осадчій.

Підсумовуючи, реперша зізналася, чому в партнери вибрала собі саме Юрія Гурича. Справа в тому, що Alyona Alyona поклала око на пишну бороду чоловіка.

"У Юри найбільша! Юра-бородань, я побачила цей погляд, брови і борода — ну все, це моє. Не віддам", - додала вона в ефірі програми.

Раніше ми писали, що Alyona Alyona показала свою сувору охорону і висловилася про останній випуск "Танців з зірками".

Знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото зі своїм тенцевальним партнером - Юрієм Гуричем.

На знімку пара відображена на парковці в дуже яскравих нарядах: хореограф поверх квітчастої сорочки і зелених штанів, в яких виступав на шоу, накинув шубу, Олена ж одягнулася в фіолетово-рожеве пальто.

Нагадавши, Alyona Alyona пригрозила суддям "Танців з зірками" і зізналася, навіщо пішла на шоу.

Як повідомляла Politeka, Alyona Alyona на "Танцях з зірками" задала спеку, судді різко відреагували.

Також Politeka писала, що схудла Alyona Alyona здивувала зовнішністю і розкрила секрети своєї дієти.