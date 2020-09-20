Президент Олександр Лукашенко став причиною суперечки між Філіпом Кіркоровим і Миколою Басковим

Про це пише Politeka.net.

У своєму Instagram-акаунті Микола Басков опублікував пост з виправданнями, що стосується кліпу на пісню Кохану не віддають", в якій є цитата президента Білорусії Олександра Лукашенка.

У своїй публікації російський співак попередив, що від його імені у Facebook і Twitter поширюють брехню, оскільки в зазначених соцмережах у Миколи Баскова немає офіційних акаунтів.

"Це не мій Twitter і Facebook. Шановні ЗМІ! Перш ніж цитувати чиюсь мову, перевіряйте, будь ласка, справжність аккаунта", - виправдався Басков.

Філіп Кіркоров, який також брав участь у створенні пісні, залишив незадоволений коментар під публікацією Баскова.

"Тільки хотів написати тобі "а чи не зійшов ти з розуму, дорогий мій друг, Бісер метати і виправдовуватися?",- написав "король шоу-бізнесу" в коментарях.

У відеокліпі, який був знятий на підтримку Олександра Лукашенка, можна побачити Філіпа Кіркорова, Миколу Баскова та інших відомих артистів. А фразу "улюблену не віддають" лідер Білорусі заявив під час звернення з посланням до білоруського народу і парламенту перед виборами президента 9 серпня.

Раніше ми розповідали про те, як Філіп Кіркоров і Микола Басков проговорилися про можливе розлучення Пугачової з Галкіним.

"Мені якось непристойно коментувати, що відбувається в цій прекрасній родині. Я на це не маю ніякого права і підстави. Я можу тільки по Instagram дивитися, як виглядають їхні прекрасні діти, прекрасна сім'я. У них сади. Цвіте все. Алла Борисівна в прекрасній формі. Я дуже за них радію", - заявив Кіркоров.

Також додав своє слово під час шоу і Басков, тим самим спантеличивши шанувальників про можливе розлучення зоряної пари.

"Я людина дипломатична. Спілкуюся і з тією стороною, і з цією. Тому залишу це при собі", – відповів артист.

Нагадаємо, що задоволений Басков вразив нічними втіхами і показав свою дівчинку: «неможливо солодка».

Як повідомляла Politeka, у Миколи Баскова з'явилася жінка, буквально живе в спальні: "закохався з першого...".

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