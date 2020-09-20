Президент Александр Лукашенко стал причиной спора между Филиппом Киркоровым и Николаем Басковым

Об этом пишет Politeka.net.

В своем Instagram-аккаунте Николай Басков опубликовал пост с оправданиями, касающийся клипа на песню "Любимую не отдают", в которой есть цитата президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В своей публикации российский певец предупредил, что от его имени в Facebook и Twitter распространяют ложь, поскольку в указанных соцсетях у Николая Баскова нет официальных аккаунтов.

"Это не мой Twitter и Facebook. Уважаемые СМИ! Прежде чем цитировать чью-то речь, проверяйте, пожалуйста, подлинность аккаунта", - оправдался Басков.

Филипп Киркоров, который также участвовал в создании песни, оставил недовольный комментарий под публикацией Баскова.

"Только хотел написать тебе "а не сошел ли ты с ума, дорогой мой друг, бисер метать и оправдываться?", - написал "король шоу-бизнеса" в комментариях.

В видеоклипе, который был снят на поддержку Александра Лукашенко, можно увидеть Филиппа Киркорова, Николая Баскова и других известных артистов. А фразу "Любимую не отдают" лидер Беларуси заявил во время обращения с посланием к белорусскому народу и парламенту перед выборами президента 9 августа.

Ранее мы рассказывали о том, как Филипп Киркоров и Николай Басков проговорились о возможном разводе Пугачевой с Галкиным.

"Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все. Алла Борисовна в прекрасной форме. Я очень за них радуюсь", – заявил Киркоров.

Также добавил свое слово во время шоу и Басков, тем самым озадачив поклонников о возможном разводе звездной пары.

"Я человек дипломатичный. Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе", – ответил артист.

Напомним, что довольный Басков поразил ночными утехами и показал свою девочку: «Невозможно сладкая».

Как сообщала Politeka, у Николая Баскова появилась женщина, буквально живет в спальне: "Влюбился с первого...".

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