Гривня продовжить знецінюватися по відношенню до долара

Як передає Politeka.net, про це йдеться в новому прогнозі агентства S&P.

Економісти не сумніваються, що в найближчі три роки гривня продовжить знецінюватися, а курс долара, відповідно, піде вгору.

За прогнозом авторитетного агентства, обмінний курс на кінець року складе:

2020 рік-29,00 грн/$;

2021 рік-30,00 грн/$;

2022 рік-30,50 грн/$;

2023 рік-31,00 грн/$.

За словами економістів, держрегулятор в особі НБУ не виходить на торги, намагаючись уникнути надмірної волатильності. Більш того, Нацбанк хоче збільшити резерви.

Поки в 2020 році держрегулятор здійснив чисту покупку долара на суму понад $1,2 млрд, незважаючи на деякі продажі в березні і липні для стабілізації національної валюти.

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За словами експерта Олексія Дорошенка, найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям вигідніше тримати свої заощадження в іноземній валюті.

Він також звернув увагу на те, що в сьогоднішній ситуації вкрай не вигідно займатися інвестиціями, а ті, хто хотів вкласти гроші в ОВДП, зробили це в минулому році, коли з цього дійсно можна було отримати користь.

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