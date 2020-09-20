Гривня продовжить знецінюватися по відношенню до долара
Як передає Politeka.net, про це йдеться в новому прогнозі агентства S&P.
Економісти не сумніваються, що в найближчі три роки гривня продовжить знецінюватися, а курс долара, відповідно, піде вгору.
За прогнозом авторитетного агентства, обмінний курс на кінець року складе:
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- 2020 рік-29,00 грн/$;
- 2021 рік-30,00 грн/$;
- 2022 рік-30,50 грн/$;
- 2023 рік-31,00 грн/$.
За словами економістів, держрегулятор в особі НБУ не виходить на торги, намагаючись уникнути надмірної волатильності. Більш того, Нацбанк хоче збільшити резерви.
Поки в 2020 році держрегулятор здійснив чисту покупку долара на суму понад $1,2 млрд, незважаючи на деякі продажі в березні і липні для стабілізації національної валюти.
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За словами експерта Олексія Дорошенка, найближчим часом гривня продовжить падати, а значить поки українцям вигідніше тримати свої заощадження в іноземній валюті.
Він також звернув увагу на те, що в сьогоднішній ситуації вкрай не вигідно займатися інвестиціями, а ті, хто хотів вкласти гроші в ОВДП, зробили це в минулому році, коли з цього дійсно можна було отримати користь.
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