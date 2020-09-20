Українцям вже пояснили, навіщо в країні потрібно знову підвищувати пенсійний вік

Таку заяву зробила нардеп Галина Третьякова, пише Апостроф.

За її словами, українцям треба підвищити пенсійний вік, оскільки вони не встигнуть накопичити необхідну кількість страхового стажу для призначення виплат від держави.

Третьякова у спілкуванні із журналістами також нагадала, що в Україні є три пенсійних віка: 60, 63 та 65 років, які залежать від страхового стажу.

«Термін стажу щорічно збільшується і йде до 30 років», – зазначила нардеп.

Тому у 2030-2040 роках, як попереджає Галина Третьякова, більше половини українців не встигнуть накопичити стаж для виплати пенсії по формулі. Якщо у людини буде 25 років стажу, вона може вийти на заслужений відпочинок у 63 роки, а якщо цього стажу не буде – лише через два роки.

Раніше ми розповідали про нові доплати до пенсій українців.

Так, у Пенсійному фонді анонсували доплати до 400 гривень українцям віком від 75 до 80 років. Відомо, що надбавки до пенсій почнуть виплачувати вже з 1 липня 2021 року.

"16 вересня Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році і надалі". З 1 липня 2021 р.пенсіонерам у віці від 75 до 80 років буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень", - попередили українців у ПФУ.

Не варто забувати, що пенсіонери віком від 80 років отримують щомісячну надбавку в розмірі 500 гривень до своїх виплат.

Нагадаємо, що ПФУ попередив українців про доплати до пенсій, хто отримає більше грошей

Як повідомляла Politeka, підвищення пенсій під питанням, українців попередили про нові проблеми

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