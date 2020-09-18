Стало відомо, хто з українських пенсіонерів може розраховувати на нову доплату до виплат

Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба ПФУ.

Так, у Пенсійному фонді анонсували доплати до 400 гривень українцям віком від 75 до 80 років. Відомо, що надбавки до пенсій почнуть виплачувати вже з 1 липня 2021 року.

"16 вересня Кабінет Міністрів України прийняв постанову "Деякі питання підвищення пенсійних виплат для окремих категорій осіб у 2021 році і надалі". З 1 липня 2021 р.пенсіонерам у віці від 75 до 80 років буде встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 400 гривень", – підкреслили в прес-службі.

Не варто забувати, що пенсіонери віком від 80 років отримують щомісячну надбавку в розмірі 500 гривень до своїх виплат.

А з 2022 року Кабінет міністрів планує збільшити компенсаційні виплати пенсіонерам, яким виповнилося 75 років і більше і 80 років і старше на показник індексації пенсій.

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Сьогодні дефіцит в ПФУ і частина виплат вже фінансується за рахунок державного бюджету. Хрест на підвищенні також може поставити той факт, що в країні пенсіонерів більше, ніж офіційно працюючих.

Проблему з підвищенням пенсій можна виправити за допомогою пенсійної реформи, в рамках якої накопичувальні виплати витіснять нинішні солідарні.

А найбільше постраждають українці, які офіційно не працювали в 90-их, через що втратили страховий стаж.

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