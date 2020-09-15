Наступного року одразу кільком категоріям суттєво підвищать розмір пенсій
Про це пишуть Українські Новини.
Вже на березень 2021 року запланована індексація пенсій, а розмір перерахунку складе 15%.
Підвищення, як попереджали в ПФУ, торкнеться розрахункового розміру пенсій - це можуть бути надбавки за надстаж, до рівня прожиткового мінімуму або через наявність повного стажу у пільговика.
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Якщо на сьогоднішній день розрахунковий розмір пенсії 2400 грн, то після індексації в березні пенсіонер зможе отримати 2760 грн. А якщо розрахунковий розмір 1500 грн, то сума після підвищення не зміниться і залишиться на рівні прожиткового мінімуму (1769 грн з грудня 2020 року).
Зарплати українців також зростуть після підвищення розміру мінімальної зарплати. Згідно із законодавством, пенсіонери від 65 років, які мають повний страховий стаж, можуть розраховувати на 40% від розміру мінімалки. А з 1 січня розмір мінімальної зарплати знову зросте - до 6000 гривень, а з 1 липня - до 6500 гривень.
Більш того, в 2021 році деякі пенсіонери будуть отримувати додаткові надбавки до виплат. Йдеться про пільговиків, яким від 75 років. Як обіцяють у Мінсоцполітики, їм планують доплачувати по 500 гривень щомісяця.
Також надбавки отримають ті українські пільговики, які сьогодні отримують мінімальну пенсію. У грудні 2020 року розмір виплати підвищать на 57 гривень - до 1769 гривень. У Кабміні підкреслили, що це підвищення торкнеться відразу 3 млн пенсіонерів.
Раніше ми розповідали про проблеми при виплаті пенсій одній з категорії українців.
Так, з такими проблемами незабаром зіткнуться жителі тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.
Пенсіонери, які сьогодні проживають в ОРДЛО і які отримують місцеві пенсії, можуть їх втратити, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.
Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.
Також Politeka писала, що українців обрадували новими пенсіями, хто отримає надбавки.