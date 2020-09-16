Стало відомо, хто після нового підвищення пенсій ризикує залишитися без оновлених виплат
Таку думку озвучив економіст Ярослав Жарило, передає Gazeta.ua.
За його словами, в Україні не вийде істотно підвищити пенсії відразу всім категоріям пільговиків.
Жаріло нагадав, що дефіцит у Пенсійному фонді і частина виплат вже фінансується за рахунок державного бюджету. Хрест на підвищенні також може поставити той факт, що в країні пенсіонерів більше, ніж офіційно працюючих.
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"Тому у нас відносно небагато платників податків до Пенсійного фонду. Частина зарплат знаходиться "в тіні", а податки надходять тільки з офіційної частини доходів. Деякі взагалі працюють неофіційно, тобто не платять єдиний соціальний внесок. Податки фізособам-підприємцям нараховують з розміру мінімальної заробітної плати. З іншого боку, щорічно зростає офіційна зарплата. Тому збільшуються відрахування. Але і пенсії потрібно підвищувати. Тому дефіцит Пенсійного фонду зберігається", - розкрив всі нюанси фінансовий експерт.
Журило впевнений, що проблеми в ПФУ можна вирішити за допомогою пенсійної реформи, в рамках яких українці перейдуть на накопичувальні виплати.
"Можна накопичувати гроші на майбутню пенсію на своєму рахунку у відповідних пенсійних фондах. Але це треба робити протягом усього життя. Поліпшити ситуацію не вдасться людям передпенсійного віку або вже існуючим пенсіонерам. Вони можуть розраховувати на перерахунок у разі зростання прожиткового мінімуму. Ті, хто може працювати на пенсії, продовжуватиме заробляти страховий стаж», - продовжив він у спілкуванні з журналістами.
Підсумовуючи, фінансовий аналітик додав, що найбільше постраждають українці, які офіційно не працювали в 90-их, через що втратили страховий стаж.
"Незабаром більшість громадян, які досягнуть пенсійного віку, не матимуть необхідного стажу. Змушені будуть працювати далі, або отримувати мінімальну соціальну допомогу. З іншого боку, зберігається максимальний розмір зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок. Якщо людина офіційно отримує більше, то на залишок податок не нараховується», – резюмував Жарило у своєму коментарі.
Раніше ми вже розповідали, що деякі українці зіткнулися з проблемами при виплаті пенсій.
Йдеться про жителів ОРДЛО, які отримують місцеві пенсії.
Як виявилося, ці люди можуть втратити пенсії, якщо виявилися непрацездатні і не змогли зняти свої виплати або отримати їх у листоноші протягом 6 місяців.
Нагадаємо, що українцям готують нові правила виплати пенсій і зарплат, хто отримає більше грошей.
Як повідомляла Politeka, зарплата в Україні зросте, 11 тисяч не межа.
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