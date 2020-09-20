Стало відомо, що могло стати причиною для гучного розлучення Гаріка Харламова і Христини Асмус

Відверту заяву зробив комік і резидент Comedy Club Зураб Матуа, передає Politeka.net.

Влітку 2020 року зірки російського шоу-бізнесу оголосили про розлучення через вісім років сімейного життя. У ЗМІ відразу ж стали спливати чутки про можливу причину гучного розлучення.

Інсайдери, наближені до зоряної сім'ї, стверджували, що саме Христина Асмус могла стати ініціатором розлучення через важкий характер Гаріка Харламова.

Але були і такі чутки, що Харламов вирішив порвати всі відносини з Асмус після скандального фільму "Текст", де у зірки "Інтернів" була постільна сцена.

Пролити світло на ситуації вирішив комік і резидент Comedy Club Зураб Матуа, який торкнувся теми розлучення в Youtube-програмі "50 питань".

Колега Харламова відразу заявив, що "Бульдога" не хвилював фільм "Текст". Більше того, гуморист не бачить нічого поганого в постільній сцені з Крістіною Асмус.

"Постільна сцена? Це справа кожної людини. Я до Христинки теж класно ставлюся. Вона наша подруга. Коротше, Харлашка наш братан, Христинка — сестричка. Той, хто зняв "Текст" - наш кум. Все шикарно", - додав Зураб Матуа в ефірі програми.

Варто відзначити, що в одному з останніх інтерв'ю сам Гарік Харламов зізнавався, що був ініціатором розлучення, і до цього рішення вони прийшли ще в минулому році.

Раніше ми розповідали, як Христина Асмус після жорсткого зриву похвалилася своєю "гідністю".

Зірка у своєму блозі опублікувала анонс нового шоу. На фото Асмус постала в міні-сукні з металу, пофарбованого під золото. Христина вже показувала себе в цьому образі, але цього разу поділилася постановочним фото для реклами.

"Це були божевільні, але космічно круті зйомки! Нескінченна любов, вдячність і ніжні обійми всім!",- підписала пост Христина, повідомивши, що прем'єра шоу вже в неділю.

За годину пост актриси зібрав понад 6 тисяч лайків.

Нагадаємо, що скандальну Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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