Популярна американська модель Ана Чері похвалилася фігурою відразу в декількох видах бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Яке бікіні я повинна взяти з собою на Мальдіви? 1, 2 або 3? Не можу дочекатися, щоб поїхати!» - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімках Чері позує в ряді бікіні, змінюючи їх одне за іншим. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Гаряча штучка. Ти в будь-якому з них будеш ідеальною", "розкішні форми. Заздрю тобі, по хорошому", "неймовірний вид", "це просто неймовірно. Ти в кожному з них хороша", "фігура ідеальна. Всім би таку", - пишуть вони.

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32-річна спортсменка є однією з найпопулярніших фітнес-моделей в Instagram. Зараз кар'єра дівчини на піку, адже на даний момент Чері займається безліччю проектів. Зйомки в чоловічих еротичних журналах, спортивних виданнях, а також тих, які рекламують корисне або спеціальне харчування для спортсменів, товари для тих, що худнуть – все це робить Ану дуже відомою.

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