Американская фитнес-модель Ана Чери показала пышные изгибы в тонком алом белье

32-летняя спортсменка является одной из самых популярных фитнес-моделей в Инстаграм. Сейчас карьера девушки на пике, ведь на данный момент Чери занимается множеством проектов. Съёмки в мужских эротических журналах, спортивных изданиях, а также тех, которые рекламируют полезное или специальное питание для спортсменов, товары для худеющих – все это делает Ану очень известной в Инстаграм.

Сама звезда не скрывает, что ей нравится такая популярность, поэтому в социальной сети она также показывает пикантные фото, рассказывает о питании и делится замечаниями о жизни. При этом на фан-аккаунтах фитнес-модели можно встретить довольно много стильных кадров. Ана в этот раз покорила видом в алом белье с кружевами и сеточкой.

Склонившись перед зеркалом, модели удалось показать пышные бедра, грудь и ягодицы. Благодаря выгодному ракурсу Ана также подчеркнула все свои объемы, которых не только не стесняется, но еще и старается как можно выгоднее ими блеснуть. Некоторые отмечают, что девушка "дъявольски хороша", ведь знает, как правилньо привлечь внимание к себе.

Ранее мы также писали, что девушка также показывает себя с выгодных ракурсов в самых разных бикини. Она примеряет закрытые монокини, мини-шорты с дайвинг ткани и даже купальники из сеточки. Ана изредка рекламирует одежду модных брендов, ведь чаще всего она акцентирует внимание на собственном дизайне спортивных костюмов.

Одно из фото, на котором Ана с цветком на голове и в черном монокини с вырезами блистает загорелым телом, стало весьма обсуждаемым в сети. Вот что пишут фанаты:

«🥀Какая красота в этих плавках ок», «💜💜💜 💣 бомбы прочь 💦», «Такой цветочек, пощекотала нервы», «Королева джунглей 💚💚💚», «Как мог фотограф оставаться таким сдержанным. Вот почему я не кинооператор», «Ты милашка ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️».

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