Популярная американская модель Ана Чери похвасталась фигурой сразу в нескольких видах бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какое бикини я должна взять с собой на Мальдивы? 1, 2 или 3? Не могу дождаться, чтобы поехать!» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимках Чери позирует в ряде бикини, сменяя их одно за другим. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Горячая штучка. Ты в любом из них будешь идеальной», «роскошные формы. Завидую тебе, по хорошему», «невероятный вид», «это просто невероятно. Ты в каждом из них хороша», «фигура идеальная. Всем бы такую», - пишут они.

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32-летняя спортсменка является одной из самых популярных фитнес-моделей в Инстаграм. Сейчас карьера девушки на пике, ведь на данный момент Чери занимается множеством проектов. Съёмки в мужских эротических журналах, спортивных изданиях, а также тех, которые рекламируют полезное или специальное питание для спортсменов, товары для худеющих – все это делает Ану очень известной.

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