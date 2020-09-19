Представниця зоряного сімейства Кардашьянов-Хлої захопила фігурою в тісному вбранні
Як пише Politeka.net, американська знаменитість, світська левиця, фотомодель, актриса, бізнесвумен Хлої Кардашян любить привертати до себе увагу і епатувати публіку відвертими нарядами.
36-річна зірка відома, перш за все, участю зі своєю сім'єю в реаліті-шоу "Сім'я Кардашьян".
На опублікованих кадрах красуня позує в білих брюках і ТОПі, демонструючи пружну фігуру у всій красі. Довге волосся знаменитість зібрала в тугу косу, кінець якої тримає в руці.
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Відзначимо, що Хлої є третьою з сестер, після Кортні і Кім, але не менш популярною. Дівчина частенько публікує пікантні фотографії на своїй сторінці в Instagram, але у неї трохи менше передплатників в мережі, ніж, наприклад, у Кендалл або Кайлі Дженнер.
Як відомо, сестри з сімейства Кардашьян-Дженнер є одними з найпопулярніших зірок в Instagram, де регулярно публікують відверті фотосесії.
У світської левиці Кріс Дженнер шестеро дітей, п'ять з яких дівчатка. Трьох красунь вона народила в першому шлюбі, а двох – у другому.
Нагадавши, сестри Кардашьян помірялися красою в розкішних нарядах, одна гаряче інший.
Як повідомляла Politeka, Кардашьян помірялася соковитими формами з безсоромними сестричками.
Також Politeka писала, що гарячі сестри Кардашьян в шкіряних нарядах помірялися пишними формами: потрійне задоволення.