Племінниця відомої української виконавиці Софії Ротару, артистка Соня Кей вирішила влаштувати фотосесію прямо на дорозі
Красивим осіннім знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net
Так, Соня Кей в чорних шортах і майці відображена крокуючою по дорозі.
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Дівчина вийшла на її середину, підняла руки і опустила голову вниз. Кадр зроблений здалеку і в нього потрапили осінні придорожні пейзажі.
За 30 хвилин її публікація зібрала майже 500 лайків. У коментарях користувачі написали "Сонечка, як завжди 👍 🔥".
До цього ми писали, що українська співачка і племінниця Софії Ротару, Соня Кей, здивувала ніжним образом на природі.
На одному з фото Соня Кей заплющилася від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітці соняшнику, якою закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться млосним поглядом.
Також ми писали, що Соня Кей блиснула фігуркою в тісному топі.
Дівчина стояла в кімнаті. На ній були надіті чорні джинси і тісний чорний топ на широких бретелях. Красуня підняла руки вгору і доторкнулася до волосся.
"Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати». Коко Шанель", - залишила Соня підпис під фото.
Нагадавши, мініатюрна племінниця Ротару дала спеку на природі в новому ніжному образі: "мила, як ангел!».
Як повідомляла Politeka, змилена племінниця Софії Ротару попустувала на вулиці без штанів:"дуже приємно".
Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару продемонструвала нереальну фігуру в екстра-міні:"О, Боже мій".