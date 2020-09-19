Племінниця відомої української виконавиці Софії Ротару, артистка Соня Кей вирішила влаштувати фотосесію прямо на дорозі

Красивим осіннім знімком вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net

Так, Соня Кей в чорних шортах і майці відображена крокуючою по дорозі.

Дівчина вийшла на її середину, підняла руки і опустила голову вниз. Кадр зроблений здалеку і в нього потрапили осінні придорожні пейзажі.

За 30 хвилин її публікація зібрала майже 500 лайків. У коментарях користувачі написали "Сонечка, як завжди 👍 🔥".

До цього ми писали, що українська співачка і племінниця Софії Ротару, Соня Кей, здивувала ніжним образом на природі.

На одному з фото Соня Кей заплющилася від яскравого сонця і з легкою посмішкою на вустах намагається прикритися рукою від променів світила. На іншому ж дівчина знайшла порятунок у квітці соняшнику, якою закрила половину обличчя. З тіні вона дивиться млосним поглядом.

Також ми писали, що Соня Кей блиснула фігуркою в тісному топі.

Дівчина стояла в кімнаті. На ній були надіті чорні джинси і тісний чорний топ на широких бретелях. Красуня підняла руки вгору і доторкнулася до волосся.

"Жінка повинна одягатися так, щоб її було приємно роздягати». Коко Шанель", - залишила Соня підпис під фото.

Нагадавши, мініатюрна племінниця Ротару дала спеку на природі в новому ніжному образі: "мила, як ангел!».

Як повідомляла Politeka, змилена племінниця Софії Ротару попустувала на вулиці без штанів:"дуже приємно".

Також Politeka писала, що племінниця Софії Ротару продемонструвала нереальну фігуру в екстра-міні:"О, Боже мій".