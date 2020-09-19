Племянница известной украинской исполнительницы Софии Ротару, артистка Соня Кей решила устроить фотосессию прямо на дороге

Красивым осенним снимком она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net

Так, Соня Кей в черных шортах и майке запечатлена шагающей по дороге.

Девушка вышла на ее середину, подняла руки и опустила голову вниз. Кадр сделан издалека и в него попали осенние придорожные пейзажи.

За 30 минут ее публикация собрал почти 500 лайков. В комментариях пользователи написали: « Сонечка,как всегда👍🔥 ».

До этого мы писали, что украинская певица и племянница Софии Ротару, Соня Кей, удивила нежным образом на природе.

На одном из фото Соня Кей зажмурилась от яркого солнца и с легкой улыбкой на устах пытается прикрыться рукой от лучей светила. На другом же девушка нашла спасение в цветке подсолнуха, которым закрыла половину лица. Из тени она смотрит томным взглядом.

Также мы писали, что Соня Кей сверкнула фигуркой в тесном топе.

Девушка стояла в комнате. На ней были надеты черные джинсы и тесный черный топ на широких бретелях. Красотка подняла руки вверх и дотронулась до волос.

«Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать». Коко Шанель», - оставила Соня подпись под фото.

Напомним, миниатюрная племянница Ротару дала жару на природе в новом нежном образе: «Милая, как ангел!».

Как сообщала Politeka, взмыленная племянница Софии Ротару порезвилась на улице без штанов: "Очень приятно".

Также Politeka писала, что племянница Софии Ротару продемонстрировала нереальную фигуру в экстра-мини: "О, Боже мой".