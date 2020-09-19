Популярний російський співак Сергій Лазарєв підкорив прихильниць ідеальною посмішкою на новому фото

Артист, якому багато хто приписує таємний роман з українською співачкою Ані Лорак, поділився мотиваційним постом на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

"Нехай у вас все вийде.... гарного дня! Посмішка, впевненість - ваша головна зброя!",- написав Лазарєв.

На доказ своїх слів він поділився власною фотографією, на якій він сам посміхається. На знімку Лазарєв позує перед камерою зі стильним укладанням, явно демонструючи, як він задоволений життям. Його посмішка явно спроможна довести жінок до екстазу.

Фанати співака не змогли пройти повз такої фотографії і тут же почали засипати його компліментами.

"Вам бажаю теж відмінного дня нехай ваш день буде такою ж як ваша фотографія. Тобто сонячний і радісний", "Вау, що за посмішка", "посміхайся частіше", "яка посмішка який блиск в очах, Боже. Сергійко, красунчик. Нехай у всіх все виходить", "це шикарна посмішка переможця", "молодий, по хорошому нахабний-вперед", "а очі-то які! З вогником", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося фото, на якому Ані Лорак в білому піджаку і чорному топі притулилася до свого друга Сергія Лазарєва, з яким їй приписують роман. Виконавець придбав свою супутницю за плечі, на ньому можна помітити чорний костюм і білу сорочку. У компанії опинилася ще одна зірка-співачка Поліна Гагаріна, яка вбралася в чорну сукню з відкритими плечима. Вона сперлася на плече Сергія Лазарєва з променистою посмішкою.

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