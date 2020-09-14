Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил сеть проникновенным сообщением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

"Вы задумывались о том, как часто наши внутренние обиды и мысли мешают нам жить , двигаться дальше, развиваться , наслаждаться моментом? Мы часто возвращаемся мысленно к теме «обиды» и готовы погрязнуть в детализации. Но человек в этот момент перестает жить! Жить настоящим! Поэтому важно уметь отпускать «проблему», уметь «прощать». Иначе это сожрет вас изнутри... не обижайте и не обижайтесь... всем добра и любви!❤️", – написал исполнитель.

Многочисленные поклонники певца согласились с его мнением, что умение прощать – великое искусство.

"Здорово сказано👍 Верные слова! Прочитав книгу Радикальное прощение, я наконец-то научилась прощать. Как точно! Но отпускать, прощать.. порой надо этому научиться 🙏🏻 Мудрые слова!! Все точно сказано!!👍👏👏👏 Есть такое😞 С этим реально тяжко жить на душе. ❤️ Прежде чем уйти и не вернуться, Ты себя в последний раз проверь. Лучше всё простить и улыбнуться,Чем уйти, захлопнув в своё счастье дверь❤️ ", – ответили фанаты.

Politeka писала, что популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото. Артист, которому многие приписывают тайный роман с певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм.

Лазарев в одних шортах сидит на кровати и фотографирует себя в зеркале. Такое фото просто свело с ума фолловеров артиста.

Популярный российский певец Сергей Лазарев впечатлил накачанными руками на новом ярком фото. Артист, которому многие приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм.

На снимке Лазарев позирует на залитой солнцем улице на фоне моря и гор. Фото явно было сделано на отдыхе. Певец одет в простую белую футболку, а изюминку его образу добавляют стильные очки.

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