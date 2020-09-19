Актриса Христина Асмус, яка помітно покращала, вже остаточно оговталася після розлучення з Гаріком Харломовим і вийшла в світ

Так, відома актриса відвідала відкритий російський кінофестиваль "Кінотарв", в Сочі, передає Politeka.net.

Для публічного заходу артистка вибрала довгу сукню яскраво-блакитного кольору з відкритими плечима, яка дуже вигідно підкреслила її витончену фігуру. Волосся її були укладені красивими локонами, а на обличчі Христини сяяла сліпуча посмішка.

При цьому треба відзначити, що на кінофестивалі знаменитість була помічена в компанії знімальної групи фільму «Китобій», в якому взяла участь. Як з'ясувалося, двоє з трьох чоловіків-це сценарист і режисер картини.

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом актриси в коментарях.

"Дуже гарна сукня Христина, вам дуже личить.❤ ️ ", "Леді-Досконалість!", "Ви моя улюблена актриса! Успіхів Вам❤️❤️❤️💐🌷💐🌷💐», «Христина, виглядаєш як завжди просто супер☺❤️", " неймовірно, вже так цікаво подивитися. Вітаємо всіх", - висловилися вони.

Нагадаємо, на початку вересня Христина Асмус захворіла на зйомках проекту «Золото Геленджика».

"Робота по 20 годин на день, дієти + 40 градусів в тіні упереміш з кондиціонером і організм сказав «Харе», — розповідала артистка на своїй сторінці в Інстаграме.

Нагадаємо, що скандальну Христину Асмус, яка позбулася шикарної шевелюри, порівняли з Гурченко: «Тримайтеся молодцем».

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