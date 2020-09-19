Заметно похорошевшая актриса Кристина Асмус окончательно оправилась после развода с Гариком Харломовым и вышла в свет
Так, известная актриса посетила открытый российский кинофестиваль «Кинотарв», в Сочи, передает Politeka.net.
Для публичного мероприятия артистка выбрала длинное платье ярко-голубого цвета с открытыми плечами, которое очень выгодно подчеркнуло ее точеную фигуру. Волосы ее были уложены красивыми локонами, а на лице Кристины сияла ослепительная улыбка.
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При этом надо отметить, что на кинофестивале знаменитость была замечена в компании съёмочной группы фильма «Китобой», в котором приняла участие. Как выяснилось, двое из трех мужчин – это сценарист и режиссер картины.
Пользователи сети восхитились внешним видом актрисы в комментариях.
«Очень красивое платье Кристина, вам очень идёт.❤️», «Леди - Совершенство!», «Вы моя любимая актриса! Успехов Вам❤️❤️❤️💐🌷💐🌷💐», «Кристина, выглядишь как всегда просто супер😍❤️»,«Невероятно, уже так интересно посмотреть. Поздравляем всех»,- высказались они.
Напомним, в начале сентября Кристина Асмус заболела на съемках проекта «Золото Геленджика».
«Работа по 20 часов в день, диеты + 40 градусов в тени вперемешку с кондиционером и организм сказал «харэ», — рассказывала артистка на своей странице в Инстаграме.
Напомним, что скандальную Кристину Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».
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