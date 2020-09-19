Розмір пенсій у чоловіків і жінок за деякими статтями відрізняється в чотири рази

Як передає Politeka.net, про це заступник голови КМДА Марина Хонда розповіла в ході презентації гендерного паспорта Києва, повідомила прес-служба відомство. За словами чиновниці, в рамках проекту фахівці планують зібрати факти і виявити всі розриви між соціальними групами. На підставі цієї інформації надалі плануватимуть міський бюджет.

Так за словами заступника голови адміністрації, в Києві жиут 696 896 пенсіонерів. Більшу частину, близько 424 тисяч складають жінки, проте чоловіче населення отримує куди більші пенсійні виплати. Так чоловіки в середньому отримують пенсію за віком в 5104 гривень, а жінки - всього 3541 гривень.

Найзначніша різниця спостерігається в обсягах виплат за вислугу років. Якщо чоловіки в цій категорії отримують в середньому 10,4 тисячі гривень, в чотири рази більше, ніж жінки - 2,6 тисячі.

Кияни обох статей отримують приблизно однакові соціальні виплати-до 1,6 тисячі гривень. Чоловіки отримують більше грошей при інвалідності - 3777 гривень проти 2624 Гривень у жінок. У той же час, у чоловіків-пенсіонерів в середньому менші виплати при втраті годувальника - 2228 гривень проти 3542 Гривень у жінок.

У 2020 році українських пенсіонерів чекає ще одне підвищення - в грудні пенсії збільшаться у зв'язку із зростанням прожиткового мінімуму. За підрахунками соціологів, близько трьох мільйонів громадян почнуть отримувати в місяць не менше 1769 гривень. А максимальна пенсія, що становить 10 мінімальних, стане більше на 570 грн.

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