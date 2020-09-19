Український виконавець і продюсер Олексій Потапенко, відомий, як Потап, заінтригував незвичайним виглядом

Як пише Politeka.net, музикант розмістив на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" фото в образі зухвалого інтелігента. Він зробив селфі в машині, начепивши вінтажні окуляри і чорну кепку-картуз. Крім того, Потап вбрався в синій піджак і білу футболку.

"Я покажу тобі м ..... (ваші варіанти, що за M??? Таке А???",- таке завдання репер задав своїм шанувальникам в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі в коментарях почали відгадувати, що ж загадав Потап, і навіть знайшли подібності з іншими знаменитостями:

"Модні Ачечи!✌ 🤗 "; "Вам йде👌 😍"; "м-Марджанджа"; " який Серйозний❤️❤️❤️😍"; "я покажу тобі Ботана🤣, А М не знаю при чому Пот Потап, ви-просто бомба👍 👍 👍"; "мого хлопчика. Ну Льоша, ти з кожним роком все хорошеешь і хорошеешь, такий милашка ❤️"; "Дуже на Серьогу схожий 😍"; "не знаю, що таке м... Але на цій фото на Хрущова схожий😂 😂 😂".

Нещодавно Потап здивував шанувальників, постав в образі священика з густою довгою бородою. Крім того, він надів чорну рясу з камілавкою і зробив знімок на тлі зображень святих.

Нагадавши, у Мережу злили фото Потапа з новонародженим сином, артист світиться від щастя.

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