В сети обсуждают фото украинского исполнителя и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) с новорожденным сыном

Как передает Politeka.net, серия архивных снимков появилась на фан-странице Насти Каменских в честь дня рождения сына Потапа Андрея.

Как известно, сыну Потапа и Ирины Горовой исполнилось 12 лет. Сам артист поздравил наследника на своей странице в Инстаграм. Он пожелал сыну быть счастливым и нести радость людям.

«Ты классный, открытый, не дрейфишь высказать своё мнение и рад что мой сын - мой друг!! Люблю тебя!», - написал Потап и сопроводил пост свежим снимком Андрея.

На фан-странице опубликовали более старые кадры, на которых молодой и счастливый Потап позировал с новорожденным Андреем на руках возле роддома. Также были опубликованы кадры, на которых Потап позировал для обложек журналов с маленьким сыном. Поклонники пришли в восторг от фото и стали оставлять под постом множество комментариев, как с позитивной, так и с негативной окраской.

«Такая семья была», «Счастливая семья! Куда всё делось?», «Жаль, что семья расспалась... из-за чей то слабости...Мальчишке так нужен отец», «Бывшая твоя красивее чем Настя!!!», «Хорошеньки», «Поздравляем», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Потап показал неугасающую страсть и осчастливил Каменских: "Никто после свадьбы не отменял...".

Как сообщала Politeka, Потапу нашли замену Наде Дорофеевой после распада "Время и стекло": "Обалдеть! Реально похожа".

Также Politeka писала, что Потап засветил Каменских в наряде с «бездонным» декольте: «Какая сладкая…».